Il centrodestra tiene le Marche Acquaroli fa il bis Meloni | Premiato il suo lavoro Ricci sconfitto | Lotta impari FdI primo | I dati

Lo spoglio in diretta delle elezioni regionali con le prime proiezioni: il candidato di centrosinistra non va oltre il 45%. L'affluenza al 50,01%, in calo di dieci punti rispetto alla precedente tornata.

Chi è Francesco Acquaroli, confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025 - Francesco Acquaroli, 51 anni, esponente di primo piano di Fdi e governatore uscente, è stato riconfermato presidente della Marche alle elezioni regionali ... Secondo fanpage.it

Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche - I motivi sono tre: rappresenta il vero marchigiano, non ha mai attaccato Ricci sull’inchiesta giudiziaria, aveva liste a sostegno di alto livello e ha fatto squadra ... ilrestodelcarlino.it scrive