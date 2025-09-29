Il caso Vittorio Sgarbi e l’amministratore di sostegno cosa dice la legge? Quando un figlio può chiedere che i genitori siano affiancati da qualcuno? E se ci si oppone chi decide?

La figlia venticinquenne del critico d’arte, Evelina, ha chiesto al Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, dopo che lui è stato ricoverato per depressione. Una richiesta alla quale Sgarbi si oppone fermamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il caso Vittorio Sgarbi e l’amministratore di sostegno, cosa dice la legge? Quando un figlio può chiedere che i genitori siano affiancati da qualcuno? E se ci si oppone chi decide?

Vittorio #Feltri, a Fuori dal coro la #mazzata ai giudici: caso #Stasi peggio di T#Tortora

"Evelina è esosa. Le chiederò se vuole per caso un'altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo" La famiglia Sgarbi torna al centro dell'attenzione, tra accuse, tribunali e dichiarazioni sorprendenti. È scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e la fi

