Il caso Unabomber diventa una docuserie in onda su Sky

Pordenonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bisognerà aspettare il 20 ottobre per conoscere gli esiti della perizia sul caso Unabomber. Per ingannare l'attesa su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now andrà in onda dal 30 settembre una docuserie che ripercorrerà il caso che ha terrorizzato l'intero Nord-Est: 'Fantasma: Il caso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - unabomber

Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia

Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia

caso unabomber diventa docuserieFantasma: Il Caso Unabomber, su Sky Documentaries la docuserie che indaga sull’ignoto bombarolo - A distanza di oltre vent’anni, il giornalista Marco Maisano, riesce ad ottenere la riapertura delle indagini e nuove analisi sul DNA trovato sui reperti di Unabomber. Segnala teleblog.it

caso unabomber diventa docuserie'Fantasma' il caso una bomber su Sky crime, la docuserie - A pochi giorni dall'esito della perizia sul Dna che forse stabilirà chi è Unabomber, in onda in prima TV assoluta su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now, Fantasma: Il caso Unabomber. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Unabomber Diventa Docuserie