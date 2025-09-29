Il caso Unabomber diventa una docuserie in onda su Sky
Bisognerà aspettare il 20 ottobre per conoscere gli esiti della perizia sul caso Unabomber. Per ingannare l'attesa su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now andrà in onda dal 30 settembre una docuserie che ripercorrerà il caso che ha terrorizzato l'intero Nord-Est: 'Fantasma: Il caso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: caso - unabomber
Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia
Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia
TV - Fantasma: il caso Unabomber dal 30 settembre su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now https://ift.tt/2iYlTSP - X Vai su X
«Il tempo sta per scadere». La voce di Francesca Girardi si fa sentire in «Fantasma: il caso Unabomber», la docu-serie che riporta l’Italia dentro uno dei misteri più inquietanti della cronaca nera recente - facebook.com Vai su Facebook
Fantasma: Il Caso Unabomber, su Sky Documentaries la docuserie che indaga sull’ignoto bombarolo - A distanza di oltre vent’anni, il giornalista Marco Maisano, riesce ad ottenere la riapertura delle indagini e nuove analisi sul DNA trovato sui reperti di Unabomber. Segnala teleblog.it
'Fantasma' il caso una bomber su Sky crime, la docuserie - A pochi giorni dall'esito della perizia sul Dna che forse stabilirà chi è Unabomber, in onda in prima TV assoluta su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now, Fantasma: Il caso Unabomber. Si legge su ansa.it