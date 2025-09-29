Il caso Flotilla spacca la politica italiana

Il caso Flotilla spacca la politica italiana. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Maria Elena Delia “Non è un caso che la Global Flotilla per Gaza parta dalla città del G8 2001”

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

@paolomieli:"Mentre tutti i giornali aprono con il caso Flotilla, sui giornali stranieri se ne parla molto meno. Si parla molto degli hackheraggi russi e delle elezioni in Moldavia, un piccolo paese di 2 milioni di abitanti in cui vince il partito europeista su quello filo

FLOTILLA RIPARTE E FA ROTTA SU GAZA: IL PIANO SOCCORSI IN CASO DI ATTACCO «Il Fatto Quotidiano» 28 Sep 2025 Alessandro Mantovani INVIATO SU "OTARIA" IN NAVIGAZIONE VERSO GAZA La Flotilla è ripartita per Gaza. Dopo una giornata di ri

"Perché la Flotilla non ha chiamato prima Meloni?": l'ironia di Teresa Mannino è virale sui social - Respinto l'appello del Quirinale a fermarsi.

Flotilla, il "fulmine" di Mattarella spacca in due il Pd. Schlein resta in silenzio, M5S e Avs tirano dritto - Il fulmine che non ti aspetti, e questa volta i droni non c'entrano nulla.