Il caso di Gaia Costa cosa è successo e perché la manager Vivian Spohr non è stata trattenuta in Italia

Gaia Costa, 24 anni, è stata travolta nella mattinata dell'8 luglio da un Suv mentre attraversava la strada per recarsi al lavoro a Porto Cervo. Alla guida dell'auto che l'ha uccisa vi era Vivian Spohr, moglie dell'amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa. La donna è rientrata in Germania poco dopo il fatto: sottoposta a test per scongiurare il consumo di alcol e droga alla guida, è risultata negativa. Spohr, che si è detta pronta a collaborare, non aveva obblighi di rimanere nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - gaia

Il caso di Gaia Costa, cosa è successo e perché la manager Vivian Spohr non è stata trattenuta in Italia

Gaia Giacalone L’Email Marketing come Strumento di Connessione tra Marketing e Vendite: Il Caso Mivra ?Azienda stage: @MivraSrl Relatrice: Prof.ssa @SPattuglia Correlatore: Dott. Manuel Ragusa, Amministratore Unico Mivra Srl - X Vai su X

IL CASO DEL CUORE GAIA DALLA CALABRIA Detenzione finita,Gaia torna in canile Mesi di appelli nel nulla, figuriamoci in una chiamata per salvarla 6 anni 12 kg,una cagnolina perfetta in tutto Tutti i sacrifici per farla rinascere svaniranno Calabria per i - facebook.com Vai su Facebook

Gaia Costa uccisa dal suv della manager tedesca, cosa è successo? La frenata, l'accelerazione e la distrazione fatale - Dalla Germania, dove è rientrata dopo aver interrotto le vacanze in Costa Smeralda subito dopo l'incidente stradale che è costato la vita a Gaia Costa - Si legge su ilmessaggero.it

Gaia Costa uccisa dal suv di Vivian Spohr: la frenata, l'accelerazione, la distrazione fatale e il malore della manager. Cosa è successo - Gli inquirenti sono al lavoro proprio per capire cosa possa essere successo in quell'istante e stanno raccogliendo gli elementi necessari attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza ... leggo.it scrive