Il caso Ciulla fa scricchiolare la giunta Miccichè Fratelli d' Italia congela gli assessori

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia annuncia la sospensione della partecipazione dei propri assessori alle riunioni di giunta e di consiglio comunale di Agrigento, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dagli organi del partito. La decisione arriva “alla luce della crisi politica innescata con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - ciulla

Cerca Video su questo argomento: Caso Ciulla Fa Scricchiolare