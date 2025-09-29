Il caso Ciulla fa scricchiolare la giunta Miccichè Fratelli d' Italia congela gli assessori
Fratelli d’Italia annuncia la sospensione della partecipazione dei propri assessori alle riunioni di giunta e di consiglio comunale di Agrigento, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dagli organi del partito. La decisione arriva “alla luce della crisi politica innescata con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: caso - ciulla
