Il carpe diem è Marquez ha colto l’attimo resistendo e mettendo insieme testardaggine ed equilibrio El País

Marc Marquez è campione del mondo di Moto Gp all'età di 32 anni, eguagliando il numero di vittorie di Valentino Rossi (9) dopo aver affrontato diversi infortuni in tutti questi anni. Marc Marquez è la personificazione del "carpe diem". El Pais celebra il trionfo del pilota spagnolo: Lo sport applaude l'impresa di un pilota che vince di nuovo cinque anni e quattro interventi dopo, che ha raggiunto l'impensabile. Può solo pensare che sì, ne è valsa la pena. Aspira ad essere il migliore, ma il suo desiderio non è mai stato quello di essere eterno: è stato quello di godersi tutto fino a quando il corpo avrebbe resistito.

