Il capo di Marvel Television parla del futuro delle miniserie MCU

Ora che i Marvel Studios non sono più sotto pressione per produrre una scorta infinita di contenuti in streaming per Disney+, l’approccio di Marvel Television sta cambiando. Il piano ora è quello di lasciare i personaggi dei film al cinema, dando priorità alle uscite televisive annuali come Daredevil: Rinascita. Il problema con l’approccio precedente è che significava presentarci personaggi come Moon Knight e She-Hulk, solo per poi vederli scomparire dai nostri schermi per anni. Infatti, Ms. Marvel è uno dei pochi personaggi ad aver fatto il salto dallo streaming al cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it