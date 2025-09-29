Il buon motivo di una madre per non evitare più le chat di classe | Mio figlio continuava a perdersi le feste

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre londinese ha scoperto solo per caso perché il figlio di cinque anni non riceveva inviti alle feste di compleanno: non era esclusione, ma un equivoco digitale. Gli inviti infatti venivano condivisi solo nella chat WhatsApp dei genitori, dalla quale lei era rimasta volontariamente fuori per evitare inutili messaggi e continue notifiche sullo smartphone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

