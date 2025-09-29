Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo | Il passato non conta vogliamo vincere ancora

Bergamo. Era il 18 febbraio quando il Brugge riuscì nel colpo grosso a Bergamo, eliminando l’Atalanta ai playout. Sette mesi dopo, i belgi tornano nuovamente nella casa nerazzurra, stavolta per una partita di League Phase. Che vale inevitabilmente meno, ma con un’aria di rivincita che comunque si respira ancora. “Non ho pensato tanto alla partita dell’anno scorso, abbiamo giocato talmente tanto.”, afferma il tecnico Nicky Hayen, “ho pensato a quelle due serate: sono stati bei momenti, ma non conta il passato”. Anche perché le novità sono tante: “Sappiamo dove è la forza dell’Atalanta: il modo di giocare non è cambiato tantissimo, è forte e pericolosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

