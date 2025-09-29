Il Brianza Pride finisce in tribunale e scatta la denuncia

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brianza Pride aveva fatto gridare allo scandalo prima con la maglietta “Froc** Italia” e poi con la Via Frocis. Ma dal dibattito politico e mediatico adesso si passa direttamente alle aule del Tribunale. Chi è stato denunciato e perchéBrianza Oltre l'Arcobaleno ha denunciato il sindaco di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brianza - pride

Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis

Chiedono il patrocinio gratuito per il Brianza Pride, ma il Comune glielo nega perché non può dare soldi

Brianza Pride 2025, il comune nega il patrocinio: scoppia la polemica

brianza pride finisce tribunaleIl Brianza Pride 2025 invade Arcore, la Rete denuncia il sindaco e la sua giunta - Grande partecipazione al Brianza Pride 2025 andato in scena ad Arcore: la Rete ha comunicato la denuncia al sindaco Bono e alla sua giunta. Scrive msn.com

Le magliette "Frocia Italia" per il Brianza Pride di Arcore: il partito di Berlusconi insorge - Al Pride di Brescia hanno fatto il loro debutto le magliette con la scritta “Frocia Italia”, che riprendono il logo del partito di Berlusconi in chiave satirica. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza Pride Finisce Tribunale