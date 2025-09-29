Il bomber Edwards si è già preso la Virtus Pajola è un leader resta il problema rimbalzi

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025

Archiviata senza troppi contraccolpi la pratica Supercoppa, la Virtus guarda avanti. E non deve nemmeno guardare troppo in là perché domani sarà già Eurolega. E allora, prima di pensare all’immediato futuro, rivediamo un attimo quello che è accaduto all’Unipol Forum. La Virtus, per esempio, sembra aver trovato quello che cercava da tempo. Cioè il giocatore in grado di costruirsi il tiro anche in condizioni disperate. Un elemento che, soprattutto, non sbagli quelle conclusioni. Un po’ quelle che era stato, due stagioni or sono, Iffe Lundberg quando la Virtus, un po’ a sorpresa, ma con pieno merito, si era ritagliata un ruolo da protagonista in Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il bomber Edwards si è già preso la Virtus. Pajola è un leader, resta il problema rimbalzi

