il bis del concordato biennale verso la chiusura con un altro flop adesioni parecchio inferiori rispetto alla prima edizione

La seconda edizione del concordato preventivo biennale tra fisco e partite Iva promette di chiudersi come la prima: con un altro flop. Alla vigilia della scadenza ufficiale fissata per il 30 settembre, professionisti e commercialisti si attendono adesioni ben sotto le 584mila del 2024, a fronte di una platea potenziale di oltre 2 milioni di autonomi soggetti agli Indici di affidabilità fiscale. L’operazione che secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo avrebbe dovuto portare fuori dal nero milioni di partite Iva si confermerà con tutta probabilità un insuccesso. “Non abbiamo sensazioni ottimistiche”, dice Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto nazionale tributaristi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

