Il 900fest apre alla nuova edizione ' Guerra e pace' | si parla di Gaza Israele e Ucraina
Dal 11 al 25 ottobre in città si tiene la 12esima edizione del 900fest, il Festival di storia del Novecento promosso dalla Fondazione Alfred Lewin. Quest'anno la rassegna prende il nome “Guerra e pace” e si apre l'11 ottobre con un'anteprima al Salone Comunale (ore 21) dal titolo "A due anni dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
