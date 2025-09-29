Il 66esimo Reggimento Trieste compie 50 anni cerimonia in piazza Saffi Rapporto di collaborazione rispetto e stima

Ricorre quest'anno, per la precisione l'1 ottobre, il 50esimo anniversario del 66esimo Reggimento “Trieste” e dell'inizio del legame tra forze armate, la città e i forlivesi. Era il 1975 quando il ‘battaglione’ venne ricostituito a Forlì, dando inizio a un rapporto sempre costante e di vicinanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it