Il 66esimo Reggimento Trieste compie 50 anni cerimonia in piazza Saffi Rapporto di collaborazione rispetto e stima

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricorre quest'anno, per la precisione l'1 ottobre, il 50esimo anniversario del 66esimo ReggimentoTrieste” e dell'inizio del legame tra forze armate, la città e i forlivesi. Era il 1975 quando il ‘battaglione’ venne ricostituito a Forlì, dando inizio a un rapporto sempre costante e di vicinanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 66esimo - reggimento

Cerca Video su questo argomento: 66esimo Reggimento Trieste Compie