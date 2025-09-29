Il 10eLotto premia Calitri vinti oltre 42mila euro

Il 10eLotto premia la Campania. Nei concorsi di venerdì 26 e sabato 27 settembre, come riporta Agipronews, doppietta da 42.500 grazie 8 Oro da 30mila euro a Calitri, in provincia di Avellino, in corso Italia mentre un 5 Doppio Oro vale una vincita da 12.500 euro a Cancello ed Arnone, in provincia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

