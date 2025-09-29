Igiene e cura della persona più forti di crisi e inflazione

CI SONO IMMAGINI della pubblicità degli anni Novanta e Duemila entrate nell’immaginario collettivo. Una di queste è sicuramente l’ippopotamo della Lines. Anche per questo, dirigere una azienda con oltre 1500 dipendenti e un miliardo di fatturato è una grande responsabilità, come sottolinea il direttore generale di Fater, Antonio Fazzari. Docente di Marketing all’Università Lumsa di Roma, Fazzari è anche autore del libro "In viaggio con il tuo talento" (Franco Angeli), una guida pratica per valorizzare il talento. Con linguaggio semplice l’autore propone un percorso di costruzione dei propri punti di forza collegando neuroscienza, psicologia comportamentale, coaching e marketing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Igiene e cura della persona più forti di crisi e inflazione

