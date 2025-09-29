Ieri in Campania | proiettile in chiesa a Don Patriciello un arresto
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 28 settembre 2025. Avellino – Una serata concitata quella che ha coinvolto un giovane, in evidente stato d’agitazione, che ha fatto ingresso in un locale di via Del Gaudio, una delle zone della movida cittadina, implorando aiuto: «?Vogliono uccidermi». Immediato l’intervento della Polizia di Stato e del personale sanitario. Secondo quanto ricostruito, la chiamata è arrivata alla sala operativa della Questura che ha disposto l’invio delle Volanti. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane che insisteva sul pericolo imminente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Secondo ilmessaggero.it
Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un arresto - Un uomo, in fila per ricevere la Comunione, si è presentato davanti al sacerdote e gli ha consegnato una busta con dentro un bossolo, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di ... Lo riporta tg24.sky.it