Ibrida Festival giù il sipario | Esplorate le molteplici possibilità dell’arte intermediale

La decima edizione di Ibrida Festival delle Arti Intermediali si è conclusa domenica con l'assegnazione dei Premi nazionali e internazionali. "Chiudiamo questa edizione di Ibrida Festival riaffermando il suo ruolo come spazio di incontro e riflessione, dove artisti e pubblico esplorano le.
Anatomie Digitali: 55 artisti internazionali inaugurano Ibrida Festival 2025 a Forlì
Anteprima del festival Ibrida. Al via la mostra ‘Anatomie Digitali’
Ibrida Festival accende la Fabbrica delle Candele con spettacoli, installazioni di video arte e tanta musica
Apertura in grande stile, giovedì 25 settembre alla Fabbrica delle Candele di Forlì, per Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, in programma fino a domenica 28 settembre.
Il festival Ibrida si svela In scena la videoarte - Durante le tre serate sarà presente un'installazione di Francesca Fini.