I Simpson non hanno predetto l’omicidio di Charlie Kirk
Il 10 settembre 2025, Charlie Kirk, attivista politico statunitense e co-fondatore di Turning Point USA, è stato assassinato mentre parlava a un evento universitario nello Utah. La sua morte ha dato vita ad un’ondata di disinformazione che ha invaso i social. Tra speculazioni su chi fosse il colpevole, accuse infondate e messaggi commemorativi inesistenti, sui social sono apparsi anche video che mostravano come un episodio dei Simpson avesse predetto la tragedia. Una verifica delle fonti rivela che il video non ha alcun fondamento nella serie animata e mostra chiari segni di manipolazione digitale. 🔗 Leggi su Open.online
