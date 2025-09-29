I Simpson - Il Film 2 svelata la data di uscita dell' atteso sequel

20th Century Studios ha condiviso il primo poster del film animato svelando che i fan della serie dovranno attendere fino al 2027. 20th Century Studios ha annunciato con un post online la data di uscita dell'atteso film animato I Simpson - Il Film 2, che riporterà gli amati personaggi creati da Matt Groening sul grande schermo. Il precedente lungometraggio ambientato nella città di Springfield aveva debuttato nei cinema americani il 27 luglio 2007. L'annuncio del debutto Il sequel, come rivelato online, sarà distribuito nelle sale a distanza di 20 anni dal primo film: la data annunciata è infatti quella del 23 luglio 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

