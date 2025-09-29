I Simpson 2 | Disney annuncia il sequel dopo un’attesa durata quasi 20 anni L’indizio con Homer

Oltre ai primi dettagli sul nuovo Speciale Halloween de I Simpson, Disney ha annunciato il ritorno di Marge, Homer, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo: I Simpson 2 uscirà il 23 luglio 2027. E il film d’animazione sarà prodotto da Disney con 20th Century. Un disegno che mira a sostituito al vuoto lasciato dalla Marvel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 20th Century Studios (@20thcenturystudios) Simpson, una serie arrivata fino alla 40esima stagione (per ora). I Simpson, creati da Matt Groening, sono la serie animata e sitcom televisiva più longeva della storia della tv. 🔗 Leggi su Open.online

