I Simpson 2 | Disney annuncia il sequel dopo un’attesa durata quasi 20 anni L’indizio con Homer
Oltre ai primi dettagli sul nuovo Speciale Halloween de I Simpson, Disney ha annunciato il ritorno di Marge, Homer, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo: I Simpson 2 uscirà il 23 luglio 2027. E il film d’animazione sarà prodotto da Disney con 20th Century. Un disegno che mira a sostituito al vuoto lasciato dalla Marvel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 20th Century Studios (@20thcenturystudios) Simpson, una serie arrivata fino alla 40esima stagione (per ora). I Simpson, creati da Matt Groening, sono la serie animata e sitcom televisiva più longeva della storia della tv. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: simpson - disney
Big city greens: la serie divertente di disney per i fan dei simpson
"La settimana scorsa il talk show di Jimmy Kimmel era stato sospeso dalla Disney, proprietaria dell’emittente Abc, dopo che il presidente della Fcc (Commissione federale delle comunicazioni) aveva contestato il monologo satirico di Kimmel sull’omicidio Kirk". - facebook.com Vai su Facebook
I Simpson - Il Film 2, svelata la data di uscita dell'atteso sequel - 20th Century Studios ha condiviso il primo poster del film animato svelando che i fan della serie dovranno attendere fino al 2027. Come scrive movieplayer.it
I Simpson, il nuovo film è ufficiale: c’è anche la data d’uscita! - La serie è già stata rinnovata fino alla 40ª stagione (2028- Scrive msn.com