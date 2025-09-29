La tornata di elezioni regionali autunnale si apre nelle Marche e in Valle d’Aosta. Proprio quella marchigiana è probabilmente la sfida più attesa, considerando che i sondaggi hanno sempre dato uno scarto ridotto tra i due principali candidati: l’uscente di centrodestra, Francesco Acquaroli, e lo sfidante di centrosinistra, Matteo Ricci. Nelle Marche si vota per eleggere il presidente di Regione e il Consiglio regionale (composto da 30 consiglieri più il presidente). Qui è possibile seguire gli exit poll e i risultati in diretta. Elezioni regionali Marche, dagli exit poll ai risultati: la diretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: cosa dicono i primi exit poll della sfida tra Acquaroli e Ricci