I risultati delle elezioni regionali in Valle d' Aosta in testa l' Union Valdotaine
È in corso dalle 8 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Oltre che per le elezioni regionali, nella regione alpina si è votato anche in 65 comuni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. In questo caso lo spoglio delle schede inizierà domani. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: risultati - elezioni
Elezioni, la sinistra alternativa accusa: "Esclusi dal Consiglio e ignorati dal Comune, poca trasparenza sui risultati elettorali"
Risultati Elezioni RSU 2025: FLC CGIL primo sindacato, crescono Anief e UIL Scuola RUA
Elezioni RSU, i risultati certificati dall’ARAN. Ecco come sono andate. La tabella
Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate. #moldova #europa #russia - X Vai su X
Se ne parla da tempo ed i risultati delle elezioni regionali potrebbero essere l'occasione per un rimpasto di giunta di metà mandato - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, i risultati: in Valle d’Aosta in testa l’Union Valdotaine. Nelle Marche si vota fino alle 15 | La diretta - Quando è stato scrutinato oltre il 27% delle schede per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, l’ Union Valdotaine risulta in testa con il 25,75% dei voti, seguono Autonomisti di Centro con il 14,09% ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Risultati elezioni Valle D’Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l’affluenza si era fermata al ... Lo riporta money.it