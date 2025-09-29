I risultati delle elezioni regionali in Valle d' Aosta in testa l' Union Valdotaine

È in corso dalle 8 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Oltre che per le elezioni regionali, nella regione alpina si è votato anche in 65 comuni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. In questo caso lo spoglio delle schede inizierà domani. 🔗 Leggi su Today.it

risultati elezioni regionali valleElezioni regionali, i risultati: in Valle d’Aosta in testa l’Union Valdotaine. Nelle Marche si vota fino alle 15 | La diretta - Quando è stato scrutinato oltre il 27% delle schede per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, l’ Union Valdotaine risulta in testa con il 25,75% dei voti, seguono Autonomisti di Centro con il 14,09% ... Secondo ilfattoquotidiano.it

risultati elezioni regionali valleRisultati elezioni Valle D’Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l’affluenza si era fermata al ... Lo riporta money.it

