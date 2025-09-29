I pubblici esercizi di Confcommercio | Spreco di cibo in calo nel territorio educare in particolare i giovani

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Lo spreco di cibo è in calo nel territorio: una tendenza positiva anche a livello cesenate. Questo grazie anche all'apporto dei pubblici esercizi". Lo rileva Confcommercio cesenate che spiega: “Lo spreco alimentare domestico in Italia è in calo, come emerge dal rapporto Confcommercio Waste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pubblici - esercizi

Pubblici esercizi, previste quasi 2mila assunzioni nel Padovano solo a settembre

Controlli in strada, nelle marine, esercizi pubblici e luoghi della movida

Meno locali, più lavoratori: il primo semestre 2025 in chiaroscuro dei pubblici esercizi padovani

pubblici esercizi confcommercio sprecoCesena, spreco di cibo in calo nei ristoranti. Fipe Confcommercio: “La sfida è educare i giovani” - Lo spreco di cibo è in calo nel territorio: una tendenza positiva anche a livello cesenate grazie anche all’apporto dei pubblici esercizi. Secondo corriereromagna.it

Pubblici esercizi, Fipe Confcommercio: “Stallo dei consumi per calo potere d’acquisto” - La ricerca della Federazione nazionale: scontrino medio di 10 euro, mentre il 33% degli italiani dichiara di aver modificato le proprie abitudini di consumo. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblici Esercizi Confcommercio Spreco