I ProPal contestano Bandecchi E lui | Quattro drogati facinorosi

È stato un vero e proprio testa a testa quello che c'è stato tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e un paio di manifestanti all'esterno del municipio durante le proteste per le sue posizioni su Gaza. C'è stato anche qualche contatto fisico ma senza conseguenze. La situazione è poi tornata tranquilla. "Sono felice vedere che Terni si risveglia" ha detto la deputata Emma Pavanelli, M5s, presente alla protesta, che ha definito Bandecchi "un influencer dell'odio". "Sono scioccata - ha aggiunto - dalle parole di un sindaco che dal primo giorno ha enfatizzato un messaggio di violenza. Continuiamo a vederla nella casa democratica dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

