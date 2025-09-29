I proiezione | Acquaroli 51% Ricci 45,6%
16.15 In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle Regionali nella Marche il candidato di Centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è al 51% mentre lo sfidante del Centrosinistra è al 45,6%. Beatrice Marinelli (Lista evoluzione della rivoluzione) 1,4% La copertura del campione è pari al 6%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: proiezione - acquaroli
Elezioni regionali, le proiezioni di Swg per La 7 per le Marche, con una copertura al 6%, danno il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli al 52% e quello di centrosinistra Matteo Ricci al 45%. #ANSA - X Vai su X
? L’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato Pd Ricci punta tutto sulla sanità. Il governatore uscente Acquaroli, FdI, rivendica il suo buon governo Leggi l'articolo #ElezioniMarche - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: proiezione Opinio-Rai, Acquaroli al 51%, Ricci al 45,6% - L'instant poll alle 15 di Youtrend per Sky Tg24 per le regionali nelle Marche dà un testa a testa fra il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli (46- Come scrive ansa.it
Proiezioni Swg, Acquaroli al 52% e Ricci al 45% - Le prime proiezioni di Swg per La 7 per le regionali nelle Marche, con una copertura al 6%, danno il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli al 52% e quello di centrosinistra Matteo Ricci al 45% ... Si legge su ansa.it