I proiezione | Acquaroli 51% Ricci 45,6%

16.15 In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle Regionali nella Marche il candidato di Centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è al 51% mentre lo sfidante del Centrosinistra è al 45,6%. Beatrice Marinelli (Lista evoluzione della rivoluzione) 1,4% La copertura del campione è pari al 6%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it