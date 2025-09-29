I problemi del 9 | Tudor non sceglie la punta titolare e la Juve è in difficoltà
Vlahovic si è fermato, Openda a secco e David è scomparso. Ma in Europa il canadese punta a rilanciarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: problemi - tudor
Ritiro Juventus, subito problemi per Tudor: Milik ancora fuori per infortunio
Faraoni racconta Tudor: «Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra! Se non vai forte in allenamento con lui non giochi… La sua mentalità ve la spiego con questo esempio»
David, Openda e quasi 60 milioni... di problemi: Tudor e il paradosso dell'abbondanza in attacco
#Juventus, #Tudor: “Per #Bremer non mi sembra nulla di grave. #Thuram ha avuto problemi al polpaccio, dobbiamo valutare” ? #MilanPress - X Vai su X
Juventus News 24. . Le vittorie occultano i problemi, i pareggi o le sconfitte li esaltano. Cosa c’è da salvare dalla partita di ieri? #juve #juventusnews24 #lajuveafreddo #juveatalanta #tudor - facebook.com Vai su Facebook