I primi piccoli passi di Apple Intelligence nell’App Store Ecco le prime app che usano l’IA locale

Dday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una WWDC 2025 orfana di Siri, la novità più rilevante in tema IA per Apple è stato l’annuncio della possibilità, per gli sviluppatori, di usare i modelli LLM di Apple Intelligence per potenziare le singole applicazioni. Con iOS 26 sono arrivate anche le prime app che usano l'IA on device di Apple. 🔗 Leggi su Dday.it

