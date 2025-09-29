I primi piccoli passi di Apple Intelligence nell’App Store Ecco le prime app che usano l’IA locale
In una WWDC 2025 orfana di Siri, la novità più rilevante in tema IA per Apple è stato l’annuncio della possibilità, per gli sviluppatori, di usare i modelli LLM di Apple Intelligence per potenziare le singole applicazioni. Con iOS 26 sono arrivate anche le prime app che usano l'IA on device di Apple. 🔗 Leggi su Dday.it
