FOLIGNO La 26esima edizione de “ I Primi d’Italia si chiude“ con un bilancio più che positivo per gli organizzatori: le strade affollate, i Villaggi del Gusto presi d’assalto, le sale piene per le cene stellate e Largo Carducci gremito per gli spettacoli serali hanno testimoniato ancora una volta la forza dell’evento. Sempre più significativa è la presenza di visitatori stranieri, a conferma del profilo ormai internazionale del festival. Tra le presenze più sorprendenti di ieri quella di una delegazione di oltre quaranta persone provenienti da Buenos Aires: i ragazzi dell’Academia de Futbol Tocalli, che hanno voluto assaggiare in prima persona le specialità dei Villaggi del Gusto e vivere l’atmosfera unica che anima la città nei giorni del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “I Primi d’Italia“ colpiscono ancora. In visita argentini e americani