I primi Cinque Minuti di Vespa con il Ministro Crosetto
È tempo di ritorni su Rai 1. Anche se in ritardo sulla tabella di marcia, Cinque Minuti, il breve talk di approfondimento condotto da Bruno Vespa, torna in onda alle 20.30 a cuscinetto tra il TG1 e Affari Tuoi. Ad aprire la nuova stagione, questa sera – lunedì 29 settembre – sarà il ministro della Difesa Guido Crosetto. Cinque Minuti per raccontare l’Italia e il mondo giorno per giorno, dal lunedì al venerdì, approfondendo i temi di maggiore attualità con un ritmo veloce. Al centro le interviste a personaggi della politica interna e internazionale, ma anche del mondo artistico, culturale e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Bruno Vespa: "Cinque Minuti slitta. Diamo spazio a tefano De Martino: merita fiducia e apprezzamento" - Partirà solo tra tre settimane Cinque Minuti, la striscia quotidiana condotta da Bruno Vespa, in onda subito dopo il Tg1 della sera. Secondo huffingtonpost.it
Bruno Vespa slitta con ‘Cinque minuti’ per aiutare De Martino: “Mediaset mi corteggia, ma non ho ancora firmato con la Rai per la prossima stagione”: le parole del ... - Il ritorno dello spazio informativo condotto da Bruno Vespa, in onda subito dopo il Tg1 delle 20, giunto alla terza edizione, era previsto ... ilfattoquotidiano.it scrive