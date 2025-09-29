i primi cinque minuti di vespa con il ministro crosetto

È tempo di ritorni su Rai 1. Anche se in ritardo sulla tabella di marcia, Cinque Minuti, il breve talk di approfondimento condotto da Bruno Vespa, torna in onda alle 20.30 a cuscinetto tra il TG1 e Affari Tuoi. Ad aprire la nuova stagione, questa sera – lunedì 29 settembre – sarà il ministro della Difesa Guido Crosetto. Cinque Minuti per raccontare l’Italia e il mondo giorno per giorno, dal lunedì al venerdì, approfondendo i temi di maggiore attualità con un ritmo veloce. Al centro le interviste a personaggi della politica interna e internazionale, ma anche del mondo artistico, culturale e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

