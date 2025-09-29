I nuovi meriti di Ferdinando De Giorgi nel Mondiale vinto dall' Italia del volley

La forza del gruppo, ma anche della panchina. Il “segreto” dell’ Italvolley maschile ancora campione del mondo risiede nelle infinite risorse. Risorse che a volte, secondo i detrattori più severi, non sono state valorizzate e utilizzate a sufficienza. A Ferdinando De Giorgi, in questi ultimi mesi e soprattutto dopo quel quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (il peggior risultato del suo ciclo), è stato spesso imputato di non fare cambi, di non togliere dal campo elementi in difficoltà. E invece, nel Mondiale delle Filippine, le cose sono andate diversamente. Basti pensare a quel bruciante ko contro il Belgio, nella fase a gironi, quando l’Italia ha dovuto rimontare un parziale di 2 set a 0. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

