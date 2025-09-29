I nuovi meriti di Ferdinando De Giorgi nel Mondiale vinto dall' Italia del volley

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La forza del gruppo, ma anche della panchina. Il “segreto” dell’ Italvolley maschile ancora campione del mondo risiede nelle infinite risorse. Risorse che a volte, secondo i detrattori più severi, non sono state valorizzate e utilizzate a sufficienza. A Ferdinando De Giorgi, in questi ultimi mesi e soprattutto dopo quel quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (il peggior risultato del suo ciclo), è stato spesso imputato di non fare cambi, di non togliere dal campo elementi in difficoltà. E invece, nel Mondiale delle Filippine, le cose sono andate diversamente. Basti pensare a quel bruciante ko contro il Belgio, nella fase a gironi, quando l’Italia ha dovuto rimontare un parziale di 2 set a 0. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i nuovi meriti di ferdinando de giorgi nel mondiale vinto dall italia del volley

© Ilfoglio.it - I nuovi meriti di Ferdinando De Giorgi nel Mondiale vinto dall'Italia del volley

In questa notizia si parla di: nuovi - meriti

I nuovi meriti di Ferdinando De Giorgi nel Mondiale vinto dall'Italia del volley - Al ct era è stato spesso imputato di non fare cambi, di non togliere dal campo elementi in difficoltà. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Meriti Ferdinando De