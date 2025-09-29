I MusicAbili da Roseto a Roma | in scena lo spettacolo che celebra l’inclusione
Arte, cultura e sociale animeranno il 4 ottobre alle ore 21.00 l’Auditorium “Due Pini” di Roma dove andrà in scena lo spettacolo “I MusicAbili di Brema”, un talentuoso show scritto e diretto dal regista Mario Villani che ha come protagonisti giovani artisti con e senza disabilità. Chi sono “I MusicAbili”: l’associazione e la nascita del progetto. Il progetto che li vede coinvolti, da cui è nata l’Associazione “I MusicAbili Aps”, prende forma a Roseto degli Abruzzi e in poco tempo balza alle cronache nazionali grazie alla generosità incontrata lungo il cammino. L’idea di questo singolare progetto di inclusione è nata dal cuore di una madre, Angela Riccardi, che ha lanciato una gara di solidarietà per realizzare il sogno del figlio Vincenzo (un ventenne con sindrome di Down) di avere una band tutta sua con cui dare vita a concerti e spettacoli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: musicabili - roseto
Oggi siamo felicissimi di condividere questo meraviglioso articolo di #faschionnewsmagazine a cura di #danielegadaleta fan attivissimo dei MusicAbili. Un ringraziamento speciale va al #VillaggiodeiBambini a Roma (che ci ha messi in contatto con lui) e a Sil - facebook.com Vai su Facebook
Roseto Valfortore accoglie Lud & Maria Chiara: il 27 agosto in scena la performance «A16 – Le separazioni» - Il duo queer multidisciplinare conclude la residenza artistica ad Asteria Guest&Artist House con una restituzione pubblica all’ex Chiesa di San Rocco Si chiude con un momento aperto alla comunità la ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it