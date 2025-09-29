I MusicAbili da Roseto a Roma | in scena lo spettacolo che celebra l’inclusione

Arte, cultura e sociale animeranno il 4 ottobre alle ore 21.00 l’Auditorium “Due Pini” di Roma dove andrà in scena lo spettacolo  “I  MusicAbili   di Brema”, un talentuoso show scritto e diretto dal regista Mario Villani che ha come protagonisti giovani artisti con e senza disabilità. Chi sono “I MusicAbili”: l’associazione e la nascita del progetto. Il progetto che li vede coinvolti, da cui è nata l’Associazione “I MusicAbili Aps”, prende forma a Roseto degli Abruzzi e in poco tempo balza alle cronache nazionali grazie alla generosità incontrata lungo il cammino. L’idea di questo singolare progetto di inclusione è nata dal cuore di una madre, Angela Riccardi, che ha lanciato una gara di solidarietà per realizzare il sogno del figlio Vincenzo (un ventenne con sindrome di Down) di avere una band tutta sua con cui dare vita a concerti e spettacoli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

