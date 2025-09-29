I moldavi dopo la vittoria del partito pro Ue | un sollievo

Chisinau, 29 set. (askanews) - I moldavi reagiscono alla vittoria elettorale del partito filo-Ue, oscurata dalle accuse di interferenza russa, parlando di una "lotta straordinariamente difficile" per ottenere una sottile maggioranza parlamentare. Il piccolo Paese candidato all'adesione all'Unione Europea, che confina con l'Ucraina e ha una regione separatista filo-russa, è da tempo diviso tra l'avvicinamento a Bruxelles e il mantenimento delle relazioni di epoca sovietica con Mosca. "Abbiamo tirato un sospiro di sollievo", dice Natalia Tagirta. "Con l'aiuto dell'attuale governo moldavo, la Moldavia entrerà a far parte dell'Unione Europea con pieni diritti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

