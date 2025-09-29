I Mobilieri avanti tutta Espugnata Ginestra
GINESTRA FIORENTINA 1 MOBILIERI PONSACCO 2 GINESTRA FIORENTINA: Cereda, Chiani, Parrino, Casella, Mannini G. Taddei, Mazzanti,Potogu, De Tellis, Mazzuoli, Bagni A. A disp.: Hila, Maggiorelli,Lombardi, Olivieri,Olivieri,Rizzo, Cultrona, Marino.Marchiani All.: Rizzo. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini, Marinari Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Puccini, Stefanini, Kaplani, Bracci, Rigirozzo. All. Polzella. Arbitro: Norci di Arezzo (Peloni-Adir Mohamed). Marcatori: 9’ pt Taraj, 28’ pt De Tellis, 36’ st Sciapi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
