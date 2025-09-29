I mercenari 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
I mercenari 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I mercenari 2 (The Expendables 2) è un film del 2012 diretto da Simon West. La pellicola, secondo capitolo della serie e sequel de I mercenari – The Expendables (2010), segna il ritorno alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni rispettivamente da The Cutter – Il trafficante di diamanti e The Kid & I. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. I Mercenari salvano un ricco cinese prigioniero in Nepal, liberando anche Trench Mauser, che era arrivato prima di loro ma si era fatto catturare; fuggiti in aereo dopo una rocambolesca fuga grazie anche a Billy Timmons, un nuovo membro della squadra ex cecchino dell’esercito e soprannominato Billy the Kid per la giovane età rispetto agli altri, si vedono negare il permesso di atterrare in Cina, quindi Yin Yang si paracaduta con l’ostaggio, lasciando il gruppo e dicendo che probabilmente inizierà una nuova vita. 🔗 Leggi su Tpi.it
