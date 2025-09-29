E’difficile riassumere in un’unica definizione l’attività e la personalità di Dave Eggers, come è difficile identificarne le radici in un luogo preciso del grande paese: è nato nel 1970 a Boston, n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I libri e le riviste di un formidabile idealista. Parla Dave Eggers