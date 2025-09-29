In pratica che cosa vuole il Quirinale? La risposta arriva implicita dalle vele spiegate della Flotilla, dai marinai che si collegano sui social per dare la "lieta" notizia della ripartenza ed infine dai leader del campo largo che da Roma incitano all'avventura. «Si sono concentrati troppo sul fermare la Flotilla, cosa succede nella Flotilla, sul perché vogliamo andare avanti con la Flotilla, e troppo poco su cosa dovrebbero fare per fermare Netanyahu». La voce arriva stentorea, nonostante il rumore del vento e delle onde, parla Annalisa Corrado, la fedelissima eurodeputata Pd che Elly Schlein ha spedito sulla Flotilla, insieme al deputato Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I KamiGaza del Pd: "Non ci fermate". Così Flotilla cerca l'incidente con Israele