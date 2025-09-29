I governi ci tengono ignoranti a tutti i costi Mi preoccupa l’abituarsi al dolore e al regime terroristico Silenzio per i bimbi morti a Gaza | così Renato Zero
Renato Zero è pronto a spegnere 73 candeline domani 30 settembre e per l’occasione ha voluto pubblicare 19 brani inediti nell’album “ L’oraZero “, in uscita il 3 ottobre. Un racconto urgente in tempi difficili, non a caso si parla molto di pace in quasi tutto il disco. L’artista tornerà sui palchi delle principali città italiane, a partire dal 24 gennaio 2026 nella sua Roma, con 23 date annunciate in giro per il Paese. E non si ferma qui. Il suo desiderio più recente? “Girare un film per dire quello che non riesco a dire nella musica”. “Mi spavento perché non siamo più autonomi”. “L’oraZero di Renato è quella di tutti la situazione di oggi – ha spiegato l’artista -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
