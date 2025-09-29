I genitori vanno in camera per svegliarlo ma non lo trovano | ore di apprensione per Daniel

Sono ore di apprensione a Striano, in provincia di Napoli, per la scomparsa di un giovane. Daniel Manzo, 17 anni, ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina. I genitori, secondo uno dei tanti appelli che circolano sui social, questa mattina sono andati in camera sua per svegliarlo in vista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it