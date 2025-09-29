I genitori vanno in camera per svegliarlo ma non lo trovano | ore di apprensione per Daniel

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di apprensione a Striano, in provincia di Napoli, per la scomparsa di un giovane. Daniel Manzo, 17 anni, ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina. I genitori, secondo uno dei tanti appelli che circolano sui social, questa mattina sono andati in camera sua per svegliarlo in vista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genitori - vanno

Vanno a riprendere i figli in discoteca, scatta una zuffa. Due genitori in ospedale: "Aggrediti da alcuni ragazzi"

Ddl disforia di genere, Agia: “Importante passo avanti. Nelle scuole capita che si utilizzano nomi scelti dagli studenti, genitori vanno informati”

Pellai: “Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto”. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità

Cerca Video su questo argomento: Genitori Vanno Camera Svegliarlo