‘I Fatti Vostri’ quando va in onda? Il motivo dello slittamento

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nessun mistero dietro il rinvio della trasmissione 'I Fatti Vostri', la cui nuova stagione debutterà il prossimo 6 ottobre con al timone Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai, il motivo dello slittamento di una settimana (era inizialmente previsto per oggi, 29 settembre), è dovuto ad un rinnovo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

