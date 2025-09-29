  I fatti vostri perché non parte il programma con Anna Falchi e Flavio Montrucchio

Doccia fredda per gli affezionati de “I Fatti Vostri”, lo storico programma di Rai2 ideato da Michele Guardì: la trasmissione non è andata in onda il 29 settembre come inizialmente annunciato. La Rai ha deciso di posticipare la ripartenza di una settimana: il nuovo debutto è fissato per lunedì 6 ottobre 2025, sempre alle ore 11:10. Anna Falchi resta, ma cambia il partner. Confermata per il quinto anno consecutivo Anna Falchi, volto ormai familiare del programma mattutino, ma accanto a lei non ci saranno né Salvo Sottile né Tiberio Timperi, entrambi protagonisti delle passate edizioni. A fare il suo ingresso nella piazza più celebre della TV italiana sarà Flavio Montrucchio, attore e conduttore già noto per i suoi successi su Real Time, ora pronto all’esordio su Rai2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

