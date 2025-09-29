C’è vita anche oltre al circuito tradizionale della Milano Fashion Week. Se vi è capitato di guardare un videoclip negli ultimi due anni o di finire sotto il palco in un tour di un artista italiano, vi siete già imbattuti in LEONARDOVALENTINI o in Laboratorio Riciclo Pelle. Magari non avete fatto caso al nome, ma li avete visti. Lazza in una foto, Chiello in uno shooting, Sfera Ebbasta in un live, Yungblud in giro per il mondo. E allora, sì, chiamarli emergenti fa un po’ strano, perché ormai sono parte del linguaggio visivo della musica prima ancora di quello del fashion system. Durante la Settimana della Moda, hanno portato tutto questo dentro Lineapelle Designers Edition, che non è esattamente la cornice che associ ai tuoi artisti preferiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I due brand più amati dal tuo artista preferito hanno sfilato a Milano