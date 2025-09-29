I dottori mi hanno asportato metà lingua Pensavo che il dolore alla bocca fosse solo un’innocua afta in realtà era il cancro | la storia di Grace Brand

Tutto è iniziato con una chiazza un po’ dolorosa sul lato della lingua. La 30enne Grace Brand, come riporta il Daily Mail, non si era preoccupata più di tanto, pensando fosse semplicemente un’afta ostinata causata dallo stress, dopo un trasloco e lunghe ore di lavoro in azienda. Sei settimane dopo il dolore era ancora presente e stava peggiorando. Da qui scatta la preoccupazione per la donna. Dopo una serie di visite specialistiche e di analisi il responso: Grace Brand aveva un tumore alla lingua al secondo stadio. Nel giro di poche settimane Grace era già sotto i ferri per sottoporsi a un intervento di 12 ore chiamato “emiglossectomia”, in cui i chirurghi le asportarono metà della lingua e la ricostruirono utilizzando la pelle dell’avambraccio sinistro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

