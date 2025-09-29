I dazi di Trump distruggono l’export -21% negli Usa ad agosto

Quifinanza.it | 29 set 2025

L’effetto dei dazi di Donald Trump si fa sentire per la prima volta nei dati delle esportazioni italiane. Ad agosto il valore delle merci acquistate dall’estero è calato dell’8,1%, mentre le importazioni del 7,1%. Pesano soprattutto gli Stati Uniti, verso cui le esportazioni crollano del 21,2% e le importazioni crescono del 68,5%. Negli scorsi mesi le esportazioni erano cresciute, nonostante le minacce di dazi continue e l’incertezza generata dai repentini ripensamenti di Trump. Era però soltanto l’effetto del frontloading, che ora si ripercuote sulle esportazioni di agosto. Crollano le esportazioni fuori dall’Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

