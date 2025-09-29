I dati sullo spreco in Italia migliorano ma il problema è ancora reale
«Sprecare, gettare via delle risorse buone, ha un impatto sull’ambiente e sulla società»: partendo da questa riflessione Andrea Segrè, agroeconomista e direttore scientifico dell’osservatorio internazionale Waste Watcher su cibo e sostenibilità nonché fondatore della campagna Spreco Zero, ha presentato pochi giorni fa allo Spazio Europa di Roma, assieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti e ricercatori, il nuovo Cross Country Report 2025 – Il caso Italia II redatto dall’osservatorio. Un documento prezioso, che ci aiuta a fotografare la situazione dello spreco nel nostro Paese e di confrontarla con quella internazionale, per trarre da questa analisi considerazioni e stimoli utili a migliorare i nostri comportamenti di consumo, come auspicato anche dalla sesta Giornata Internazionale della Consapevolezza delle Perdite e degli Sprechi Alimentari istituita dalle Nazioni Unite indetta per lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
