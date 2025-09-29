I concerti di ' Sancte Michael Archangele 2025'

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre la 7° Edizione della rassegna in musicale 'Sancte Michael Archangele 2025' che si terrà presso la suggestiva Chiesa di San Michele in Borgo di Pisa con due concerti ad ingresso libero.La manifestazione si propone di offrire alla cittadinanza e ai visitatori, due momenti di elevazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerti - sancte

I concerti di 'Sancte Michael Archangele 2025' - Si apre la 7° Edizione della rassegna in musicale 'Sancte Michael Archangele 2025' che si terrà presso la suggestiva Chiesa di San Michele in Borgo di Pisa con due concerti ad ingresso libero. Segnala pisatoday.it

Due concerti in San Michele in Borgo con "I Bei Legami" - Appuntamento con Sancte Michael Archangele, festival di musica classica ideato da I Bei Legami Ensemble, nella Chiesa di San Michele in Borgo. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Concerti Sancte Michael Archangele