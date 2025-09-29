I Colloqui di musica inaugurano l’autunno di palazzo Sambonifacio

Padovaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Omizzolo Peruzzi inaugura l’autunno con gli ormai tradizionali “Colloqui di musica”: le amabili conversazioni su argomenti musicali, corredate da «ascolti e letture per capire meglio», ideate da Sergio Durante, musicologo per molti anni professore ordinario all’Università di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colloqui - musica

I “Colloqui di musica” inaugurano l’autunno di palazzo Sambonifacio - La Fondazione Omizzolo Peruzzi inaugura l’autunno con gli ormai tradizionali “Colloqui di musica”: le amabili conversazioni su argomenti musicali, corredate da «ascolti e letture per capire meglio», ... Segnala padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Musica Inaugurano L8217autunno