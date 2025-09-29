I Colloqui di musica inaugurano l’autunno di palazzo Sambonifacio
La Fondazione Omizzolo Peruzzi inaugura l’autunno con gli ormai tradizionali “Colloqui di musica”: le amabili conversazioni su argomenti musicali, corredate da «ascolti e letture per capire meglio», ideate da Sergio Durante, musicologo per molti anni professore ordinario all’Università di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
(Adnkronos) - Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L'annuncio è stato dato oggi dalla Fondazione lirico-sinfonica veneziana. La decisione, "maturata a seguito di proficui colloqui e della - facebook.com Vai su Facebook
