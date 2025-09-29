I cittadini non possono sostituirsi alla polizia E scatta il divieto di ronde

29 set 2025

Divieto di ronde e limiti alle riprese video e alle foto da parte dei cittadini delle operazioni delle forze dell’ordine. Lo prevede un ordine del giorno approvato dal consiglio del municipio V, con l’obiettivo di porre un argine a quanto avvenuto nell’ultimo periodo in piazza del Pigneto.Dove. 🔗 Leggi su Romatoday.it

