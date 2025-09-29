I capRicci di Matteo e l’incredibile dichiarazione dopo la sconfitta | Le Marche non contano nulla

Paolo Sorrentino avrebbe citato la colonna sonora di Parthenope per commentare la parole di Matteo Ricci dopo la pesante sconfitta nelle Marche: era già tutto previsto. O quasi. Perché se era scontato, per prassi e giurisprudenza sintattica, minimizzare la batosta, cosa che a sinistra è parte quadro di un lungo meccanismo di comunicazione, non era mai accaduto che un presidente perdente dicesse che la sua regione, in fondo, non contasse nulla. Eppure Matteo ce l’ha fatta. E non si è fermato qui. Mettendo in gioco come possibile causa della sconfitta i suoi problemi giudiziari, una cosa che Francesco Acquaroli non ha mai tirato in ballo in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

